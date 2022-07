Ufficialità arrivata anche per l'acquisto di Henrikh Mkhitaryan, che da Roma si trasferisce a Milano, dove arriva a parametro zero. Dopo diversi giorni d'attesa è dunque arrivato anche il momento dell'armeno che dopo aver twittato le prime parole da nerazzurro, saluta i nuovi tifosi attraverso l'ormai tradizionale video in sala Trofei: "Ciao Inter fans, non vedo l’ora di iniziare con voi. Forza Inter" ha detto brevemente nel reel pubblicato dal club.