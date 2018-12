Il compleanno del giorno in casa Inter è quello di Gianluca Pagliuca, vincitore della Coppa Uefa 1998 e per anni insostituibile baluardo tra i pali della porta nerazzurra. Il profilo Twitter della società interista ha voluto ricordare come l'estremo difensore abbia anche un personale motivo di vanto: non ha mai perso una stracittadina con il Milan in campionato.