I tifosi dell'Inter hanno scelto la loro rete preferita tra quelle segnate dall'Inter di Inzaghi nella stagione della seconda stella. È la sassata sotto l'incrocio di Marcus Thuram nel derby di andata contro il Milan (vinto 5-1) a vincere l'U-Power Goal of the Season.

"Il destro di precisione e potenza messo a segno dal numero 9 nerazzurro nella prima stracittadina della stagione, è stato eletto al termine di un torneo ad eliminazione diretta con 16 reti in sfida che sono state votate su Instagram Stories, Twitter e Facebook grazie alla somma dei voti cross canale", ricorda Inter.it.

