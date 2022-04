All'indomani dal 28esimo compleanno, Roberto Gagliardini, ringrazia tutti i tifosi nerazzurri per gli auguri di compleanno ricevuti senza però dimenticare l'appuntamento più importante della settimana, ovvero la sfida di domani contro l'Hellas Verona, match fondamentale per dare continuità al risultato di Torino e restare sulla scia di Milan e Napoli nella lotta scudetto: "Grazie a tutti per gli Auguri. Ci vediamo domani allo stadio" si legge su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae sorridente durante la sessione di allenamento di preparazione alla sfida.