I tre punti conquistati a Torino dall'Inter sono preziosi per il morale e per la classifica, con la squadra di Inzaghi tornata momentaneamente in vetta in attesa dell'esito di Milan-Juventus di questa sera. Lo sa bene Davide Frattesi, entrato ieri a gara in corso e puntuale nel festeggiare sui social l'ultima vittoria: "Avanti Inter", recita il post pubblicato su Instagram.