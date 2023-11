"Felice per il mio primo gol con l'Inter. Lottare sempre per l'Inter". Marko Arnautovic commenta così il 3-3 contro il Benfica e soprattutto la prima rete in maglia nerazzurra. E' stato proprio l'austriaco a siglare il primo gol per l'Inter e a dare il via alla clamorosa rimonta. Un ottimo segnale per Inzaghi e un attestato di fiducia per lo stesso Arnautovic, tornato da poco a disposizione dopo un brutto infortunio.