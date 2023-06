Robin Gosens indosserà scarpini personalizzati per la finale di Champions League, in programma sabato sera a Istanbul tra Inter e Manchester City. Come si può apprezzare sul suo profilo Instagram, il tedesco ha ricevuto un paio di Adidas arancioni con la scritta '2023 UCL final. June, 10 Istanbul'. "Consegna speciale, per una notte speciale", ha scritto a corredo delle foto l'ex Atalanta.