Giovanni Fabbian, centrocampista di proprietà dell'Inter in prestito alla Reggina, sui social non nasconde la propria emozione per la prima partita tra i professionisti. Il canterano nerazzuro infatti è stato mandato in campo nella ripresa della sfida contro la SPAL, vinta per 1-3 dalla squadra di Pippo Inzaghi: "Che emozione… Prima partita e prima vittoria, avanti così", il commento del classe 2003.