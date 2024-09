Primo weekend stagionale senza Serie A che ha già mandato in sofferenza milioni di appassionati di calcio, già costernati per l'assenza dei campionati Nazionali. Sensazione che neppure i tanti impegni con le Nazionali riescono a mitigare e che l'Inter fotografa alla perfezione con la solita ironia che contraddistingue la politica social del club meneghino: "Quando è domenica... Ma ti ricordi che non c'è la Serie A" è il meme del giorno che i campioni d'Italia hanno cucito sulla doppia espressione di Benjamin Pavard, impegnato ad Appiano con gli allenamenti.