Amedeo Della Valle resta a Brescia. Dopo una stagione memorabile, il cestista indosserà i colori biancoblu anche per la nuova stagione (che gli è valsa il titolo di MVP del campionato) e riceve per questo il messaggio social dell'amico Alessandro Bastoni, che ha voluto celebrarne la permanenza con una storia su Instagram: "My brother is in da house" recita il messaggio del difensore dell'Inter, a corredo di una foto in compagnia della guardia classe '93.