Commovente il messaggio di Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, che sul proprio profilo Instagram ha garantito ai tifosi che l'anno prossimo la squadra darà tutto per tornare a gioire dopo l'amarezza di ieri sera: "Le lacrime versate e la delusione di ieri sono significative di un gruppo che non vuole mollare! Le 2 finali vinte ci hanno fatto vivere emozioni incredibili e sensazioni indelebili che saranno per sempre nei nostri cuori. Ci nutriremo di tutti gli insegnamenti che questo campionato ci ha fatto vivere, per dare nuovamente battaglia su ogni campo e per raggiungere i nostri e i vostri sogni!".