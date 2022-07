Non vede l'ora di tornare a indossare la maglia dell'Inter il centrale Alessandro Bastoni, pronto a scendere in campo quest'oggi nel test amichevole col Lugano che inaugura ormai da anni la stagione nerazzura. La parola “Ready” con un accanto due cuori a formare il colore nerazzurro, il messaggio comparso tra le storie Instagram del classe '99. Un modo per rimarcare, se ce ne fosse stato bisogno, la voglia di continuare l'avventura alla corte di Inzaghi.