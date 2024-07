Stagione nuova, sentimenti uguali. La stagione dell’Inter 2024/25 ricomincia dai sorrisi di sempre, quelli che avevano concluso la stagione con la gioia di fine aprile e l’orgoglio di maggio. Scudetto sollevato sotto il cielo di una nerazzurrissima Milano e seconda stella cucita sopra lo stemma su una maglia che la squadra di Inzaghi ha ricominciato a indossare da qualche giorno. Dopo le rispettive avventure in Germania per Euro 24, Davide Frattesi e Kristjian Asllani, avversari all’esordio di un infausto percorso (l’Albania ha salutato la competizione ai gironi, l’Italia nello step successivo contro la Svizzera di Sommer), tornano alla Pinetina con il solito spirito che li ha contraddistinti nella scorsa annata.

Ricominciano i dissing social a suon di ironia tra i due centrocampisti, rientrati ad Appiano insieme, e proprio nel percorso verso il centro sportivo il 16 di Inzaghi stuzzica il compagno di reparto: “Sorridi che so tornato” scrive nella prima storia Instagram postata da Davide a fianco di Aslla. Non tarda ad arrivare la replica dell’ex Empoli: foto post-allenamento che lo ritrae mentre anticipa il compagno romano con tanto di “mangiato” di autocelebrazione. “Eri in vantaggio di dieci metri e siamo quasi arrivati pari. Dilla tutta” lo apostrofa ‘il trattore’ con tanto di emoticon del pagliaccio.