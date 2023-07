Arriva dagli Stati Uniti il primo colpo del mercato estivo dell'Inter Women: l'Orlando Pride ha infatti annunciato il passaggio in nerazzurro dell'attaccante Haley Bugeja, che lascia gli States dopo una stagione con sole sei presenze all'attivo. "Vorrei ringraziare l'Orlando Pride e i tifosi per questo anno meraviglioso in questa città e in questa squadra. Sono cresciuta tanto come giocatrice e come persona.

Vorrei anche ringraziare il Club per il lavoro che ha svolto per aiutarmi, non solo mentre ero qui per giocare, ma anche nell'impostare questa prossima mossa per la mia carriera. Sarò sempre tifosa di questa squadra!”, le parole della maltese già vista in Italia con la maglia del Sassuolo. Bugeja passerà all'Inter per un prezzo concordato, non comunicato dalla franchigia della Florida.