In questo fine settimana inizia il campionato Under 19 femminile. L’Inter sarà impegnata nella sfida contro l'Arezzo. La Juventus ospita il Sassuolo. Proprio il tecnico dei bianconeri Matteo Scarpa è stato intervistato dal quotidiano Tuttosport e, parlando dello scudetto, ha dichiarato: "Il potenziale di questo gruppo si vede innanzitutto dal fatto che ci sono almeno 5 o 6 giocatrici già nel giro della prima squadra e, in generale, tante altre hanno le caratteristiche per un bel percorso. I nostri obiettivi li fisseremo ad aprile. Ma attenzione, non c’è solo la Roma: anche Milan e Inter hanno formato gruppi forti pescando anche all’estero".

Daniele Luongo