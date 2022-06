La centrocampista dell'Inter Women Flaminia Simonetti ha parlato dal ritiro della Nazionale femminile di Castel Di Sangro in vista dell'Europeo in Inghilterra soffermandosi sulla felicità di essere arrivata fino all'ultima settimana di preparazione con il gruppo di Milena Bertolini: “Sono contenta di essere arriva fino a qui, è stata una cosa un po' inaspettata perché non pensavo di arrivare fino all’ultimo. Non nego che c’è un po' di ansia, ansia positiva, per sapere come andrà a finire, se sarò nelle 23 che andranno in Inghilterra. È stato un bel percorso, un mese intenso dove abbiamo lavorato tanto. Sono soddisfatta di quello che ho fatto, ho dato tutto quello che potevo e come andrà andrà. Sono comunque contenta di tutto”.