Prova di forza per l'Inter Women di Rita Guarino che si impone con prepotenza in casa della Fiorentina, riuscendo a ottenere la prima vittoria stagionale contro le viola in questa stagione. Finisce 3-0 una partita senza storia al Viola Park: ad aprire le marcature ci ha pensato Anna Maria Serturini, che all'ottavo minuti capitalizza un ottimo assist di Lina Magull e piazza la palla alle spalle di Katja Schroffeneger.

Proprio la tedesca trova il gol del raddoppio al minuto 61, dopo una sponda di testa di Michela Cambiaghi. Dopo sette minuti, arriva anche il 3-0 con Agnese Bonfantini che in spaccata corregge in rete l'assist della neo entrata Elisa Polli. Poco dopo il gol che chiude i conti, arriva la brutta notizia del nuovo stop per Francesca Durante, colpita da un problema alla coscia destra. Nel finale, arrivano altre occasioni per le nerazzurre per centrare il poker, la più lampante con Polli in acrobazia fermata da Schroffeneger con un gran riflesso. Con questa vittoria, l'Inter scavalca il Sassuolo e si porta al quarto posto.