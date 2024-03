Anna Maria Serturini, autrice del gol che ha spaccato la partita del Viola Park contro la Fiorentina, parla ai microfoni di Inter TV dopo il successo contro la Fiorentina: "Abbiamo ottenuto tre punti importantissimi con una grandissima prestazione. Il nostro atteggiamento ha fatto la differenza, adesso dovremo ripeterci tutte ad ogni partita. Chi gioca e chi non gioca, dovrà sempre dare il massimo. Il mio terzo gol in tre partite? Sono molto felice. Lavoro tutti i giorni per farmi trovare pronta e fare ciò che mi chiedono il mister e lo staff. Ora voglio continuare ad aiutare l'Inter così".

La prossima per lei sarà una partita particolare, contro la sua ex squadra: "Al match con la Roma arriviamo con la mentalità giusta. Loro sono le più forti del campionato, ma ciò che conterà sarà l'atteggiamento. Poi, vinca il migliore".