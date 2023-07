Dopo l'annuncio ufficiale, arrivano anche le prime parole da interista di Sofie Junge Pedersen che ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri. "Sono molto contenta di essere qui. L'Inter è cresciuta tanto in questi ultimi anni e voglio far parte di questo viaggio. Per me è una nuova tappa, ma ho sempre la stessa voglia di vincere tutto e qui possiamo farlo - ha detto la la centrocampista danese classe 1992 -. Sono ambidestra, ho lettura tattica e a livello di posizionamento. L'importanza di Rita Guarino? Per me molto, mi ha sempre dato fiducia fin dall'arrivo in Italia. So che anche lei ha visione e lavora sodo per raggiungere gli obiettivi".