Dopo il 3-3 della scorsa settimana ottenuto in casa della Juventus, l'Inter Women di Rita Guarino torna in campo questo pomeriggio contro la Fiorentina Femminile per il secondo match nella Poule Scudetto. Di seguito le scelte ufficiali degli allenatori Sebastian De La Fuente e Rita Guarino:

FIORENTINA (4-3-3): 1 Schroffenegger; 5 Tortelli, 34 Agard, 23 Georgieva, 44 Faerge; 16 Erzen, 18 Johannsdottir, 21 Severini; 87 Boquete; 17 Janogy, 7 Longo.

A disposizione: 24 Baldi, 4 Cinotti, 8 Parisi, 9 Hammarlund, 11 Bellucci, 14 Toniolo, 20 Mijatovic, 22 Lundini, 27 Tucceri Cimini.

Coach: Sebastian De La Fuente.

INTER (4-3-3): 22 Durante; 25 Thøgersen, 17 Fordos, 3 Bowen, 14 Robustellini; 24 Milinkovic, 27 Csiszar, 23 Magull; 11 Bonfantini, 36 Cambiaghi, 15 Serturini.

A disposizione: 21 Cetinja, 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Bonetti, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 20 Simonetti, 55 Tomter, 99 Jelcic.

Coach: Rita Guarino.