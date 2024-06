Non si va oltre l’1-1 al Paolo Mazza di Ferrara dove l’Italia Femminile conquista solo un punto nel match di questo pomeriggio contro la Norvegia, gara valida per il 4 turno per le qualificazioni all’Europeo di categoria. Non basta la rete di Martina Giugliano messa a segno al sesto minuto, all’81esimo Leonhardsen-Maanum trova il gol del pari. Solo 54 minuti in campo Agnese Bonfantini, partita titolare e uscita a inizio ripresa. Italia attualmente terza in classifica del Gruppo 1, alle spalle di Olanda e Norvegia. Il prossimo appuntamento della squadra di Soncin sarà contro l'Olanda il prossimo 12 luglio.