Sabato 25 novembre, l’Inter Women di Rita Guarino sfiderà il Milan per la nona giornata della Serie A Femminile scendendo in campo per la prima volta in stagione all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, l'impianto comunale che ospiterà tutte le partite casalinghe della squadra nerazzurra. Il fischio d'inizio è programmato le 13.45.

L’accesso all'impianto, fa sapere il club, è libero e gratuito, con i tifosi che potranno varcare i cancelli dalle 12:15. Registrandosi al seguente link (https://www.inter.it/it/interwomen-arena) i tifosi avranno un accesso privilegiato. L’invito è quello di affrettarsi perché i posti a sedere sono limitati (si procederà agli ingressi fino all’esaurimento delle disponibilità). All’entrata verrà consegnato ad ogni tifoso un biglietto esclusivo, come ricordo della partita.

ATTIVITÀ ED EXPERIENCE -

Tante le attività previste per rendere unica l’esperienza per tutti i tifosi, con un’attenzione particolare per bambine/i, ragazze/i e famiglie. Sugli spalti i tifosi potranno ricevere alcuni gadget nerazzurri, mentre i più piccoli potranno divertirsi con il truccabimbi e assistere al suggestivo flag show a cura degli Inter Club. L’intrattenimento sarà curato dallo speaker ufficiale dell’Inter, Mirko Mengozzi e nell’intervallo ci sarà spazio per l’half time show con l’esibizione di una coppia di freestyler. Per tutti ci sarà la possibilità di acquistare merchandising ufficiale Inter all’interno dell’Arena. Previste anche zone hospitality nell’esclusiva Palazzina Appiani, dedicate agli ospiti e alla famiglia dei partner nerazzurri.