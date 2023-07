Via al Mondiale Femminile, il cui fischio d'inizio è in programma per domani, 20 luglio 2023, con Nuova Zelanda-Norvegia che aprirà le danze del Torneo, ospitato da Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto. Per la nona edizione ufficiale della Coppa del Mondo Femminile saranno cinque le interiste impegnate con le rispettive Nazionali: Durante, Merlo (Italia), Van der Gragt (Olanda), Sønstevold (Norvegia), Thøgersen (Danimarca). Merlo è convocata come riserva. Di seguito tutti gli impegni delle nerazzurre per la fase a gironi, che si chiuderà il 3 agosto. Dal 5 via alla fase ad eliminazione diretta. Domenica 20 agosto ci sarà la finale di Sydney.

FRANCESCA DURANTE, BEATRICE MERLO* - Italia

Gruppo G

24.07 - Auckland Italia-Argentina

29.07 - Wellington Svezia-Italia

02.08 - Wellington Sudafrica-Italia *convocata come riserva

STEFANIE VAN DER GRAGT - Olanda

Gruppo E

23.07 - Dunedin Olanda-Portogallo

27.07 - Wellington USA-Olanda

01.08 - Dunedin Vietnam-Olanda

ANJA SØNSTEVOLD - Norvegia

Gruppo A

20.07 - Auckland Nuova Zelanda-Norvegia

25.07 - Hamilton Svizzera-Norvegia

30.07 - Auckland Norvegia-Filippine

FREDERIKKE THØGERSEN - Danimarca

Gruppo D

22.07 - Perth Danimarca-Cina

28.07 - Sydney Inghilterra-Danimarca

01.08 - Perth Haiti-Danimarca