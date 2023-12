In vista del match di lunedì contro la Fiorentina, a parlare ai microfoni di Inter TV per presentare il match è l'ungherese Henrietta Csiszar, che per prima cosa torna sul pareggio contro la Sampdoria: "Partita difficile, abbiamo creato molte occasioni come al solito ma non siamo riuscite a finalizzare. Poi il loro portiere era in giornata. Possiamo migliorare a partire dagli errori fatti contro la Samp, sarà molto importante riuscire a segnare con la Fiorentina perché è ciò che ci manca adesso.

Sarà una partita che varrà sei punti, visto che loro sono avanti di cinque rispetto a noi. Sono tanti, quindi dobbiamo vincere; non ci sono alternative".