Sconfitta pesante per l'Inter Women di Rita Guarino, che esce battuta dal Ferruccio di Seregno per mano del Como Femminile. Le lariane si impongono col punteggio di 2-1: passa in vantaggio la squadra di casa con la rete di Miriam Picchi che approfitta di un errore grossolano di Lisa Alborghetti e beffa Sara Cetinja. Il pareggio nerazzurro arriva dagli undici metri per mano di Agnese Bonfantini poco prima della fine del primo tempo. Nella ripresa, ancora Bonfantini sfiora la doppietta ma colpisce il palo prima della rete beffa della squadra biancoblu firmata da Oona Sevenius al 70esimo.

Como che rischia addirittura di dilagare se non fosse per un salvataggio clamoroso di Katie Bowen che con l'aiuto della traversa nega la rete alle avversarie, ma che prima della fine se la vede brutta con Maja Jelcic che stampa la palla sul legno a botta sicura. Seconda sconfitta in tre partite per l'Inter, scavalcate a quota 13 proprio dalla squadra allenata da Marco Bruzzano.