Conti alla mano il tripletino con Supercoppa Italiana, Serie A e Coppa Italia avrebbe valore pesante perché rivaluterebbe diversi cartellini dei calciatori. "Del resto, lo stesso Zhang ha ripetuto più volte a tutti i capi-area nerazzurri quale sarà il comandamento per la prossima stagione: è strategico, perfino necessario, tagliare il costo degli stipendi della rosa di un 10-15%. Senza scordare che il calciomercato dovrà chiudere ancora una volta in marcato attivo - si legge ancora -. Tradotto, almeno uno dei big potrebbe essere messo in vetrina col benestare della proprietà. A prescindere da chi sarà il sacrificato sull’altare dei conti, una delle leve per tirare al massimo sul prezzo sarà proprio il numero di successi raccolti in quest’ultimo mese".

Solo a stagione completata Zhang jr tornerà in Cina. Nel frattempo passa spesso ad Appiano Gentile dove dialoga con Inzaghi. "Di Simone, Steven apprezza stile e semplicità: presidente e allenatore hanno legato soprattutto durante il lungo momento di buio della squadra. Anzi, in quei giorni entrambi vedevano possibile, imminente la risalita". Curiosità ulteriore: è per volere di Zhang che nell'ultima partita a San Siro è stata mandata a tutto volume “Noi siamo l’Inter”, scritta da Eddy Veerus e Merk & Kremont. "L’inno gli piace parecchio, ha usato pure una Instagram story per ribadirlo", sottolinea la rosa.