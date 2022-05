Due giorni dopo il secondo scudetto consecutivo sfumato, Steven Zhang, presidente dell'Inter, si sofferma ai microfoni di Inter TV per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa, proiettandosi anche al futuro.

Presidente si è conclusa una stagione emozionante e ricca di soddisfazione per l’Inter e per tutti i tifosi nerazzurri.

"È stata una stagione bellissima nella quale abbiamo aggiunto due trofei alla nostra bacheca e siamo andati avanti anche a livello internazionale in Champions League, qualificandoci agli ottavi di finale dopo tanto tempo. Allo stesso tempo, purtroppo, non siamo riusciti a vincere lo Scudetto, ma abbiamo combattuto fino in fondo. Faccio ovviamente le congratulazioni al Milan e i complimenti a tutti gli altri avversari che abbiamo affrontato in campionato. Siamo molti contenti di aver visto i nostri fan festeggiare, siamo contenti per noi e i nostri tifosi, nel complesso è stata una stagione storica che ricorderemo tutti".

Oggi ha incontrato il coach Inzaghi insieme al Top Management per iniziare a programmare la prossima stagione, segno che la condivisione è la chiave del successo del Club.

"La stagione è appena finita ma non smettiamo di lavorare: stiamo già pensando alla prossima. Il nostro obiettivo principale è rimanere competitivi e lottare per i trofei più importanti, guardando sempre avanti e puntando al massimo. L’incontro di oggi ci è servito per pianificare la prossima stagione e per provare a fare ancora meglio della scorsa, puntando sempre al massimo".

Parliamo dell'incontro di oggi: possiamo dire che l’Inter resterà competitiva anche nella prossima stagione per proseguire il ciclo vincente che ha iniziato con l’era Suning?

"Abbiamo iniziato sei anni fa e finalmente l’anno scorso abbiamo vinto lo Scudetto. Quest’anno abbiamo aggiunto altri due trofei in bacheca e questo dimostra che siamo sulla strada giusta. Negli ultimi anni siamo riusciti a migliorare la nostra posizione in classifica e soprattutto negli ultimi tre anni la somma dei punti conquistati è impressionante. Questo dimostra che i calciatori e lo staff ad Appiano stanno andando nella direzione giusta. Allo stesso tempo voglio inoltre ringraziare tutti i dipendenti che lavorano negli uffici: il nostro è un lavoro di squadra. Il lavoro dei dipendenti, oltre al sostegno dei tifosi, ci ha portato a raggiungere questi risultati negli ultimi sei anni. Ci sono alti e bassi ma crediamo di essere sulla strada giusta. Anche nella prossima stagione avremo la stessa motivazione per andare avanti".