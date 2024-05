Se partita di fine stagione doveva essere, allora che lo sia all'insegna del divertimento. Verona e Inter, quindi, decidono di dare vita ad un bello spettacolo nella loro ultima uscita stagionale: finisce 2-2 una gara frizzante, dove tutte e due le squadre mettono sul tavolo le loro carte senza lesinare gocce di energia. L'intraprendenza della squadra di Marco Baroni frutta le reti di Tijjani Noslin e di Tomas Suslov, ma prima e dopo le marcature gialloblu c'è la doppia marcatura di Marko Arnautovic. Sale poi in cattedra Simone Perilli, che rivive la serata di Coppa Italia col Pordenone e si prodiga anche stavolta in alcuni interventi clamorosi, soprattutto contro Davide Frattesi murato in almeno tre circostanze dall'estremo scaligero. Un punto e nella sostanza tutti contenti. Anche se Alexis Sanchez aveva trovato il gol beffa al 92esimo, vanificato da un fuorigioco.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-INTER 2-2

MARCATORI: 10', 46' pt Arnautovic (I), 16' Noslin (V), 37' Suslov (V)

HELLAS VERONA: 34 Perilli; 38 Tchachoua, 42 Coppola, 32 Cabal (67' 23 Magnani), 19 Vinagre; 6 Belahyane (74' 21 Dani Silva), 25 Serdar; 10 Mitrovic (74' 7 Tavsan), 31 Suslov (83' 80 Cissé), 8 Lazovic (67' 37 Charlys); 17 Noslin.

In panchina: 16 Chiesa, 94 Toniolo, 18 Centonze, 27 Dawidowicz, 28 Patanè, 72 Ajayi, 82 Corradi, 99 Bonazzoli.

Allenatore: Marco Baroni.

INTER: 77 Audero (68' 12 Di Gennaro); 31 Bisseck, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries (56' 7 Cuadrado), 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella (68' 21 Asllani), 32 Dimarco (56' 17 Buchanan); 8 Arnautovic (56' 70 Sanchez), 9 Thuram.

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 5 Sensi, 6 De Vrij, 10 Lautaro Martinez, 14 Klaassen, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 36 Darmian, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Zufferli. Assistenti: Bottegoni - Lombardo. Quarto ufficiale: Camplone. VAR: Valeri. Assistente VAR: Miele.

Note

Ammoniti: Cabal (V), Barella (I)

Corner: 8-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 3'.

93' - FISCHIA ZUFFERLI, RIEN NE VA PLUS AL BENTEGODI! VERONA E INTER SI CONGEDANO DAL CAMPIONATO CON UN BEL 2-2!

92' - Sanchez firma il 2-3 con un bel pallonetto, ma il cileno era in fuorigioco. Gioia strozzata per il Tocopillano.

91' - Prova il diagonale Cuadrado, troppo su Perilli che blocca.

89' - Ci saranno tre minuti di recupero.

88' - Tra Frattesi e Perilli è diventata una questione personale. Lancio di Carlos Augusto e nuovo tentativo di scavetto dell'ex Sassuolo neutralizzato dal portiere gialloblu.

84' - Clamorosa occasione per Frattesi, che dopo il cross di Thuram e la torre di Sanchez controlla nell'area piccola e prova lo scavetto a Perilli uscito. Vinagre salva con l'aiuto della traversa.

83' - Debutta in Serie A anche il bomber della Primavera del Verona classe 2006 Cissé, al posto di Suslov.

82' - Cross di Cuadrado, Magnani anticipa Thuram e poi prende il fallo del francese.

80' - Tavsan si accentra appena dentro l'area e calcia, in due della difesa dell'Inter vanno a murarlo.

79' - Lancio lungo di Magnani per Noslin, che si trova contrastato da quattro difensori. Tiro debole parato da Di Gennaro.

77' - Tavsan ha spazio e calcia da lontano, Di Gennaro è attento e respinge.

76' - Ci prova dalla lunga distanza Noslin, palla che finisce alta.

74' - Finisce la partita di Mitrovic e Belahyane, dentro Tavsan e Dani Silva.

73' - Intervento super di Di Gennaro che toglie una rete a Serdar. Grande reattività del terzo portiere nerazzurro.

71' - Ancora Perilli superstar: il portiere gialloblu alza la palla sul tiro al veleno di Calhanoglu.

70' - Cuadrado sfonda sulla destra bruciando Mitrovic e calcia da posizione angolata, Coppola si immola e manda in corner. Poi lancia un urlo come se avesse segnato un gol...

70' - Bisseck di testa sulla rimessa lunga di Carlos Augusto, palla facile per Perilli.

68' - Arriva il sospirato momento del debutto in A di Raffaele Di Gennaro, fuori Audero. In campo anche Asllani per Barella.

67' - Primi cambi anche per il Verona: Magnani e Charlys rilevano Cabal e Lazovic.

61' - Ammonito Barella, che atterra Mitrovic.

60' - Doppia clamorosa parata di Perilli sulle conclusioni da distanza ravvicinata di Sanchez e Frattesi.

57' - Cori della Nord per Dimarco, subissato di fischi anche all'uscita.

56' - Inzaghi opera tre cambi: Cuadrado rileva Dumfries, Buchanan entra al posto di Dimarco, Sanchez dà il cambio ad Arnautovic.

55' - Azione insistita del Verona guidata da un irrefrenabile Noslin, Suslov però sbaglia l'appoggio in avanti.

53' - Dimarco serve Arnautovic che sbaglia completamente il pallone di ritorno. Palla al Verona.

52' - Altro cross di Tchachoua, altro intervento in uscita di Audero.

51' - Ancora fischi per Dimarco, che paga l'esultanza in faccia ad Henry per il rigore sbagliato nella gara di andata.

48' - Ottimo pallone tenuto in campo da Dumfries, che però non si intende con Arnautovic e l'azione sfuma.

47' - Arnautovic prova il filtrante per Barella, anticipato da Perilli in uscita.

47' - Brutta palla persa da Carlos Augusto, rimessa regalata al Verona.

46' - Problemi per Noslin, caduto male dopo un contrasto con Bisseck.

----

21.50 - Sarà del Verona il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

21.49 - Verona e Inter tornano in campo per la ripresa.

21.49 - Le squadre sono nel tunnel che porta all'ingresso al campo.

-----

47' pt - Finisce il primo tempo: Verona e Inter a riposo dopo un divertente 2-2.

IL GOL DI ARNAUTOVIC: Nel momento migliore dell'Hellas l'Inter colpisce con una splendida azione sull'asse Barella-Frattesi, che trova con una giocata di petto l'austriaco che parte sul filo del fuorigioco e realizza la doppietta.

46' pt - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!!! MARKOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAARNAAAAAAAAAAAAUTOOOOOOOOOOVIIIIICCCC!!!

45' - Thuram finisce a terra dopo uno scontro in area gialloblu con Cabal, Zufferli lascia proseguire.

43' - Numero di Arnautovic che prova a lanciare Thuram con un tacco sullo stretto, la difesa del Verona anticipa però il francese.

41' - Verona scatenato, muro di Calhanoglu sul tiro di Mitrovic.

40' - Ci prova pure Lazovic, Audero blocca.

37' - Raddoppio dell'Hellas con Suslov! Aggressione gialloblu che costa la persa di Barella da parte di Serdar, Noslin appoggia per Suslov che ringrazia e trova l'angolino basso alla sinistra di Audero.

36' - Bello sprint di Tchachoua che poi mette in mezzo, Audero esce e blocca in presa sicura.

32' - Volo di Perilli a dire di no al colpo di testa in tuffo di Frattesi. Dumfries prova il tap-in ma viene murato.

31' - Punizione di Calhanoglu che termina alle stelle.

30' - Primo ammonito del match è Cabal, giallo legittimo per un fallo su Thuram.

26' - Pallone troppo profondo di Barella per Arnautovic, Perilli esce e blocca.

23' - Serdar difende il pallone poi prova una conclusione strozzata e velleitaria che termina fuori.

21' - Lazovic prende palla in area e prova a servire Noslin, Acerbi manda in corner.

19' - Risponde subito l'Inter. Carlos Augusto imbecca Thuram il cui tiro viene deviato e si impenna, Perilli mette la mano per mandare in corner.

16' - Pareggio del Verona con Noslin! Appoggio di Lazovic per Suslov che accelera poi premia il taglio di Noslin che solo davanti ad Audero lo beffa con un tocco morbido.

14' - Arnautovic controlla il pallone poi appoggia per Dumfries che praticamente a ridosso della linea di fondo calcia, Perilli para a terra.

13' - Prova la risposta il Verona, conclusione che però non impensierisce Audero.

IL GOL DI ARNAUTOVIC: Grande lavoro di fisico di Arnautovic, che prende il tempo a Coppola, difende palla col corpo e con tutto lo specchio della porta davanti non ha che l'imbarazzo della scelta per colpire.

10' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!!! MAAAAAAAAAAARKOOOO AAAAAAAARNAAAAUTOOOOOOVIIIIIICCCC!!!

9' - Cabal calcia addosso a Frattesi e si prende una rimessa laterale.

7' - Frattesi travolge Belahyane sulla corsa, Zufferli ci pensa un attimo poi fischia il fallo.

6' - Cambio di fronte di Suslov che coglie impreparato Vinagre, ingannato dall'indecisione di Dumfries.

3' - Bell'approccio dell'Hellas: Vinagre toglie palla a Barella, la sfera arriva a Mitrovic il cui tiro viene deviato in corner.

1' - Fischi pesanti del Bentegodi a ogni tocco palla di Dimarco. Già chiaro il clima che accompagnerà il giocatore nerazzurro.

-----

20.47 - Primo pallone dell'incontro per l'Inter: PARTITI!

20.46 - Barella e Lazovic davanti a Zufferli per il sorteggio. Brutti cori degli ultras del Verona per Dimarco.

20.43 - Squadre che entrano in campo per il prepartita.

20.35 - Squadre negli spogliatoi, tra poco inizierà Verona-Inter

20.35 - Sono stati consegnati i premi a Simone Inzaghi, Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez come miglior allenatore, miglior difensore, miglior centrocampista e miglior giocatore della Serie A.

----

