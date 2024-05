Clima di vacanza per l'Inter, anche a Verona. La squadra di Simone Inzaghi dà l'idea di volersela giocare concretamente al Bentegodi in una partita che vale zero in termini di classifica, soprattutto dopo aver sbloccato con Marko Arnautovic lo 0-0: forza e furbizia nella giocata dell'austriaco. I padroni di casa però non sono in campo per fare da sparring partner e giocano con la mente sgombra, approfittando delle disattenzioni mentali degli ospiti e ribaltando con lo scatenato Tijiani Noslin e Tomas Suslov il punteggio.

Molta più verve per i ragazzi di Marco Baroni, più concentrati e desiderosi di fare bene, mentre l'Inter a parte qualche blitz (bel colpo di testa di Davide Frattesi respinto da Simone Perilli) fa una certa fatica a costruire giocate pericolose. Poi, all'ultimo assalto, la qualità emerge prepotentemente e su sponda di Frattesi ancora Arnautovic incide il proprio nome sul tabellino dei marcatori.

Nel complesso, una gara molto divertente tra due squadre che a modo loro non hanno nulla da chiedere a questo campionato e giocano senza troppe ansie, con risultati più o meno soddisfacenti.