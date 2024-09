Serviva una vittoria per cancellare le scorie del derby perso, e una vittoria è arrivata. Con più sofferenza di quanto preventivato, perché dopo un primo tempo subito indirizzato col gol di Matteo Spinaccè e sostanzialmente gestito come meglio non si poteva, l'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta deve fare i conti con una Sampdoria che scende in campo nella ripresa con un piglio agli antipodi rispetto ai primi 45 minuti e mette all'angolo gli avversari. A volte graziati dagli errori di mira dei blucerchiati, ma soprattutto salvati dall'angelo custode Alessandro Calligaris che si inventa alcune prodezze clamorose a blindare il risultato. Pesa la mancata espulsione del doriano Thiago Gomes per un fallaccio ai danni di Luka Topalovic, con l'arbitro Niccolò Turrini che inspiegabilmente non ha preso alcun tipo di sanzione disciplinare su un intervento killer (il brasiliano era anche già ammonito). Con questi tre punti, l'Inter balza a quota 10 nella classifica del campionato Primavera 1, agganciando momentaneamente la Juventus e il Genoa impegnati domani.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-INTER 0-1

MARCATORE: 5' Spinaccè

SAMPDORIA: 22 Ceppi; 23 Thiago Gomes (57' 3 Quochi), 5 Zeqiraj, 4 Malanca, 11 Ovalle Santos (85' 7 Sava); 8 Patrignani (79' 29 Diagne) 14 Valisena, 16 Balde (46' 21 Forte); 17 Ofoma (79' 30 Bacic), 10 Leonardi, 9 Ntanda.

In panchina: 32 Tomasella, 18 Casalino, 24 Chiesa, 26 Cavallaro, 27 Rossello.

Allenatore: Alessandro Lupi

INTER: 1 Calligaris; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 6 Maye, 17 Motta (64' 3 Cocchi); 16 Venturini, 14 Bovo, 29 Topalovic (57' 7 Berenbruch); 28 Romano (57' 30 De Pieri), 11 Spinaccè (57' 9 Lavelli), 10 Quieto (76' 18 Mosconi).

In panchina: 12 Taho, 4 Zanchetta, 8 Zarate, 13 Kangasniemi, 19 Della Mora, 24 Re Cecconi.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Turrini Assistenti: Peletti-Daghetta

Note

Ammoniti: Bovo (I), Boiro Balde (S), Thiago Gomes (S), Diagne (S)

Corner: 4-4

Recupero: 1°T 2', 2°T 5'.

96' - FISCHIA TURRINI, RIEN NE VA PLUS A BOGLIASCO!! L'INTER BATTE LA SAMPDORIA PER 1-0 GRAZIE AL GOL DI SPINACCÈ E SI PORTA A QUOTA 10 IN CLASSIFICA!

95' - Altro sprint di De Pieri, atterrato fallosamente da Valisena.

93' - Fallo di Malanca su Mosconi, punizione nella metà campo offensiva per l'Inter.

92' - Berenbruch ha un pallone invitante davanti all'area doriana, ma si incarta nel tentativo di accentrarsi.

91' - Iniziati i cinque minuti di recupero. Cross per Berenbruch anticipato da un difensore, ma era tutto vano per offside.

90' - Stavolta la paratona la fa Ceppi. Mosconi si vede recapitare un regalo inaspettato da Valisena, ringrazia per il pallone e vola in avanti, ma a tu per tu col portiere doriano calcia male consentendogli di fare bella figura.

89' - Bacic mette un pallone velenoso in mezzo sul quale nessuno arriva a ribadire in porta. Male qui la difesa.

88' - Cross di Lavelli, colpo di testa da pochi passi di Mosconi che rimpalla su un difensore avversario.

86' - Intreccio in area doriana tra Zeqiraj e Lavelli, non ci sono estremi per il fallo per Turrini.

85' - Ultimo cambio per Lupi: in campo va Sava, fuori Ovalle Santos.

83' - De Pieri parte da centometrista verso la metà campo avversaria, Diagne lo ferma trattenendolo per la maglia. Giallo inevitabile.

80' - Calligaris oggi ha deciso di vestire i panni della muraglia umana: doppia deviazione pazzesca sui tiri di Ntanda e Leonardi.

79' - Sampdoria che ora sta chiudendo l'Inter, serie di corner. Escono nella Samp Ofoma e Patrignani, in campo Bacic e Diagne.

78' - Palo della Sampdoria! La preghiera di Calligaris sul colpo di testa di Patrignani è esaudita, la sfera si stampa sul legno col portiere completamente immobile.

76' - Cross da sinistra sul quale Maye causa un po' di panico mancando il controllo sulla chiamata di Calligaris. Patrignani era pronto a intervenire.

75' - Alla fine è Quieto l'ultimo a uscire per l'Inter, dentro Leonardi.

74' - Gomitata pesante ma involontaria di Leonardi a Bovo che stramazza a terra urlando, punizione per l'Inter tra le proteste del giocatore doriano.

74' - Cross di Cocchi, pallone che si perde tra gli alberi che circondano il Tre Campanili.

72' - Garonetti dovrebbe uscire, il neo team manager nerazzurro Gatto è già pronto con la lavagnetta del cambio. Ma il difensore decide di stringere i denti.

71' - Garonetti perde un brutto pallone, poi cade a terra. La Samp rinuncia al contropiede con Forte che manda fuori per permettere i soccorsi. Applausi per il ragazzo.

68' - Gol divorato da Forte! Controllo di Leonardi che prova col destro, palla deviata sulla quale piomba il classe 2008 che a tu per tu con Calligaris manda alle stelle.

65' - Palla di Cocchi, subentrato a Motta, in area, Berenbruch capisce un secondo tempo la traiettoria e non controlla. Ottima occasione Inter.

65' - Patrignani si prodiga nel tenere in campo un cross da sinistra, poi allunga il pallone direttamente a Calligaris.

64' - Altro errore di Ceppi in uscita, la Sampdoria però rimedia. E si spinge in avanti.

62' - Ofoma prova l'acrobazia: ottima rovesciata ma palla fuori.

61' - Ofoma crossa, spazza via Bovo. Crampi per Motta, che chiama subito l'attenzione della panchina.

59' - Calligaris compie una parata clamorosa su Patrignani, ma Turrini aveva ravvisato un fallo dello stesso numero otto doriano.

57' - È Lupi a rimediare per Thiago Gomes: il brasiliano esce, dentro Quochi. Nell'Inter Topalovic deve arrendersi ai colpi subiti, dentro Berenbruch. In campo anche Lavelli e De Pieri per Spinaccè e Romano.

56' - Topalovic si rialza solo adesso per uscire dal campo. Punizione Inter, Ceppi sbaglia l'uscita scaturendo un flipper sul quale Leonardi per poco non fa autogol.

53' - Thiago Gomes va a un centimetro dal rosso. Brutto fallo ai danni di Topalovic, Turrini ha la visuale perfettamente libera ma decide colpevolmente di risparmiargli un altro cartellino. Decisione davvero inspiegabile del fischietto fiorentino.

51' - Grandissima parata di Calligaris che nega il gol a Leonardi. Spunto pazzesco del capitano doriano che va via a Garonetti, salta Maye e poi calcia a botta sicura, l'estremo nerazzurro però dice no con un gran riflesso.

50' - Valisena prova la conclusione dalla lunga distanza, pallone che però termina abbondantemente alto.

47' - Maye per poco non fa male all'Inter. Colpo di testa di Patrignani che rimpalla in modo fortuito sul difensore nerazzurro, Calligaris è reattivo e blocac.

19.31 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

19.31 - Ci sarà un cambio nella Sampdoria: dentro il 2008 Forte, che rileva Boiro Balde.

19.28 - Assiste al match, da posizione privilegiata, anche il tecnico della Sampdoria maggiore Andrea Sottil, reduce dalla vittoria in Coppa Italia nel derby contro il Genoa.

HALFTIME REPORT - Il lampo dopo appena cinque minuti di Matteo Spinaccè, pronto a piombare sul cross di Matteo Motta, poi tanta gestione del risultato senza correre rischi estremi. L'Inter mette subito il match sui binari auspicati, approfittando anche di una Sampdoria sin qui poco ispirata e ben imbrigliata dalla difesa nerazzurra. Discreta la prova di Thiago Romano, con qualche acuto iniziale come nell'azione del gol da lui innescata; bene anche Luka Topalovic e Mike Aidoo.

48' pt - Dopo aver prolungato il recupero, Turrini manda tutti negli spogliatoi: Inter al riposo in vantaggio per 1-0 sulla Sampdoria.

47' pt - Topalovic rientra in campo. Turrini lascia giocare ancora.

45' - Ancora un contrasto subito da Topalovic, stavolta il dolore sembra più forte. Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Problema per Topalovic, che rimane a terra qualche istante. Ma poi lo sloveno si rialza.

42' - Quieto ci prova da posizione difficile, palla che finisce fuori anche se non di molto.

41' - Quieto salta Thiago Gomes che lo atterra fallosamente, altro giallo della partita.

40' - Aidoo blocca ancora Ntanda facendogli anche rimpallare il pallone sul corpo, rimessa Inter.

38' - Nel giro di pochi istanti, Turrini ammonisce anche Boiro Balde che trattiene nettamente Romano dopo che l'ex Panathinaikos gli aveva rifilato un tunnel.

36' - Arriva il primo giallo del match: è per Bovo dopo fallo su Ofoma. Il centrocampista nerazzurro protesta in modo veemente ma il fallo appare chiaro.

35' - Bel lancio di Topalovic per Spinaccè, colto dall'assistente di Turrini in offside.

33' - Topalovic prova il dialogo con Romano, ma l'azione non si concretizza. Poi Aidoo trattiene vistosamente Ntanda. Anche qui, forse, un giallo poteva starci...

31' - Ofoma ferma Quieto negandogli una ripartenza, fallo tattico passibile anche di giallo ma Turrini tiene il cartellino in tasca.

29' - Errore di Calligaris, rimedia la difesa che chiude in blocco su Leonardi. Poi è Ceppi a sbagliare regalando una rimessa all'Inter.

28' - Dopo un avvio timido, la Samp ha preso campo. Ancora bene Aidoo in chiusura su Ntanda.

22' - Ofoma salta come birlli due difensori, ma poi trova l'opposizione in uscita di Calligaris che rimedia anche un colpo alla gola.

22' - Corner non sfruttato dai doriani, la palla viene controllata da Calligaris.

21' - Ntanda si inventa un grandissimo cross sul quale è pronto Leonardi che però anziché calciare cerca il controllo perdendo l'attimo giusto. Sarà però corner per la Samp.

20' - Turrini fischia fallo commesso da Quieto, che ha delle obiezioni da muovere contro l'arbitro.

17' - Aidoo prova a rendersi protagonista anche dall'altra parte, ma il suo tiro di prima intenzione finisce ampiamente a lato. Utile però ad evitare una ripartenza blucerchiata.

16' - Bella giocata di Aidoo che si frappone fra Ntanda e il pallone, prendendosi il fallo dall'attaccante doriano. In precedenza, bravo Leonardi ad anticipare Garonetti.

14' - Lotta Aidoo alla riconquista del pallone, poi appoggia per Romano che però perde palla.

12' - Ripartenza Inter dopo aggressione di tre giocatori al portaore di palla, prova a sfondare Venturini che viene fermato in fallo laterale.

11' - Perde palla a metà campo Topalovic, ma lo sloveno reagisce prontamente e se la va a riprendere.

10' - Lancio di Maye per Topalovic che si accentra ma perde poi il contatto col pallone.

8' - Thiago Romano particolarmente ispirato, affondo dell'argentino che prova il tiro da fuori sul lancio di Calligaris. La sua conclusione viene murata.

5' - GOL GOL GOOOOOLLL DELL'INTEEEEEERRR!!! MATTEEEEO SPINACCEEEEE!!! Al primo affondo Inter avanti con una splendida azione orchestrata da Thiago Romano e chiusa da Spinaccè con una zampata da pochi passi sul cross di Motta.

4' - Primi minuti di autentico studio tra le due squadre.

18.30 - Sarà della Sampdoria il calcio d'inizio del match: PARTITI!

18.29 - Sorteggio effettuato, tra poco si parte.

18.08 - Zanchetta propone un'interessante novità: gioca dal primo minuto Thiago Romano, uno degli acquisti di grido dell'estate della Primavera nerazzurra visto sin qui col contagocce. Berenbruch va in panchina, al suo posto c'è Venturini.

