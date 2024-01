Siamo alle battute conclusive per l'arrivo di Stefano Sensi al Leicester. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club inglese ha formalizzato la sua offerta ufficiale per il centrocampista dell'Inter: sarà un'operazione da 3 milioni in totale, tra parte fissa e bonus importanti, nella quale è prevista anche una percentuale sulla futura rivendita in caso di promozione in Premier League.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!