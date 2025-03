Prepariamoci insieme a Inter-Udinese, match in programma domenica pomeriggio a San Siro. La squadra nerazzurra recupera altri pezzi e si prepara al ritorno in campo. Sul mercato non si molla ancora David, attaccante canadese in scadenza di contratto con il Lille.

Appuntamento in diretta sui nostri canali Twitch (CLICCA QUI) Youtube e Facebook.

ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI).