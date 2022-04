Chissà se sulla Treccani estone esiste la parola 'tiraggiro'. Nel dubbio, il baltico Oliver Jurgens ha dato la definizione più completa del termine in un martedì milanese di aprile imprimendo con l'interno del piede destro un effetto alla palla che ha cambiato il corso di Inter-Lecce Primavera. Una partita da 0-0 scritto proprio fino alla prodezza dell'attaccante che, al 34', ha scombussolato il piano degli ospiti, convinti di poter portare a casa un punto d'oro a furia di riempire di cross l'area di proprietà di William Rovida che non hanno mai realmente spaventato Cristian Chivu. Il quale, avendo tutto da perdere contro i salentini, 15esimi in classifica ma in buonissima forma, si è fatto bastare l'1-0 per tornare al secondo posto in classifica, in attesa dell'epilogo della gara del Cagliari contro l'Hellas Verona di giovedì mattina.

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Interello! Basta il tiro a giro in salsa estone di Jurgens: Lecce battuto 1-0, Chivu torna al secondo posto in attesa di Verona-Cagliari di giovedì.

94' - Zuberek conclude a lato, è l'ultima azione del match.

93' - Silvestro toccato duro da Piazza: altra interruzione che fa bene solo all'Inter.

92' - Un po' di tensione in campo dopo il contrasto falloso di Piazza. L'arbitro riporta immediamente la calma parlando ai protagonisti.

91' - Assegnati 4' di recupero.

90' - Solo potente la conclusione di Gonzalez! Rovida aspetta il pallone a centro porta e lo fa suo abbracciandolo.

89' - Si alza la bandierina del guardelinee: Peschetola pizzicato in offside.

88' - L'Inter si piace troppo con Peschetola, Casadei e Valentin Carboni: mille dribbling per non ricavare nulla.

87' - Risultato ancora incerto a 3' più recupero dalla fine. Il Lecce non ha smesso di credere all'impresa.

85' - Daka si lascia ingolosire dalla conclusione dalla distanza: scelta sbagliata, sarebbe stato meglio servire Carrozzo.

84' - Chivu cambia un centrale di difesa: fuori Cortinovis, Moretti al fianco di Hoti per questi ultimi minuti di gara.

83' - Il Lecce non si è arreso! Cross interessante di Lemmens che ispira la rovesciata di Carrozzo: palla alta.

82' - Daka abbatte Cortinovis dopo essersi allungato il pallone dopo la linea di centrocampo: punizione per l'Inter.

81' - Piazza e Daka al posto di Burnete e Berisha.

80' - Valentin Carboni chiama in causa Samooja! L'argentino vede un minimo spiraglio tra le maglia giallorosse e in un amen centra la porta, ma senza sorprendere il numero uno leccese.

79' - Spazio anche per Casadei in questo rush finale: il capocannoniere interista sostituisce Nunziatini.

78' - Samooja ancora in difficoltà con i piedi: il portiere finlandese, preoccupato dalla presenza di Zuberek, spara il pallone in tribuna.

76' - Silvestro non riesce a frenare la sua corsa davanti alla panchina leccese e abbatte un avversario: ammonizione inevitabile per il terzino destro di Chivu.

75' - Samooja fa prima di Zuberek e raccoglie da terra il pallone piovuto in area.

74' - L'Inter gestisce i ritmi della gara adesso, facendo correre a vuoto gli avversari che si sono allungati.

71' - Zuberek non riesce a gestire il passaggio di Grygar, il Lecce recupera palla.

70' - Forze fresche per Grieco: Carrozzo e Mommo prendono il posto di Salomaa e Been.

69' - Valentin Carboni si aiuta toccando il pallone con il braccio, l'arbitro è vicino all'azione e segnala l'irregolarità dall'argentino.

67' - Valentin Carboni si esibisce in un sombrero su un avversario, ma poi non riesce a recuperare il pallone.

66' - Si riparte, con l'arbitro che restituisce palla al Lecce e fa segno a Peschetola che può rientrare in campo.

65' - L'arbitro ferma il gioco e autorizza i soccorsi dello staff medico dell'Inter per Peschetola, a terra dolorante dopo un contrasto.

64' - Subito combinazione tra Zuberek e Valentin Carboni! Il polacco vince un contrasto sulla destra, porta palla fino ai bordi dell'area leccese prima di appoggiarla verso l'argentino che, dopo uno stop orientato, calcia fuori di poco in diagonale.

63' - Pestoncino di Been ai danni di Sangalli: fischio dell'arbitro contro l'attacco.

60' - Sostituzione anche per il Lecce: richiamato in panchina Pascalau, appena ammonito, subentra Lemmens.

60' - Primi due cambi per Chivu: Jurgens e Iliev fanno posto a Zuberek e Valentin Carboni.

59' - Franco Carboni cerca il tiro a sorpresa sul primo palo! Samooja recupera la posizione e respinge.

59' - Un ammonito anche nelle fila leccesi: sanzionato Pascalau per un fallo tattico.

57' - PESCHETOLA FALLISCE CLAMOROSAMENTE IL 2-0! Contropiede fulmineo dell'Inter con il rilancio di Rovida che innesca la ripartenza del numero 7 che fa tutto bene, salta secco il portiere ma a porta semivuota si fa respingere il tiro da Macrì sul palo.

56' - Burnete manca la stoccata decisiva! Franco Carboni pasticcia col pallone, Been glielo soffia da sotto il naso prima di crossare in area verso il compagno che non riesce nella deviazione.

54' - In area di rigore, Hoti anticipa di testa Been. La palla finisce sui piedi di Berisha che controcrossa e porta a casa il massimo: il corner.

52' - Tiraccio di Franco Carboni dai 20 metri. Corpo all'indietro per l'argentino, la palla si impenna sopra la traversa.

50' - Frustata di Pascalau! Cross teso di Nizet in area, il 13 giallorosso gira di testa con potenza ma senza inquadrare la porta.

49' - Inter distratta: corner regalato al Lecce.

48' - Qui l'Inter si complica la vita, Hoti alla fine non bada al sottile e spazza il pallone in tribuna.

47' - Andamento lento in questo avvio, l'Inter non sembra avere alcuna intenzione di accelerare.

46' - Nessun cambio all'intervallo, in campo gli stessi 22 che hanno chiuso la prima frazione di gioco.

15.02 - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Lecce Primavera!

15.01 - Lecce già disposto in campo, ora anche l'Inter esce dagli spogliatoi. Tutto pronto per il fischio dell'arbitro.

---------

14.46 - In mezzo alla noia di un primo tempo da sbadigli tra Inter e Lecce Primavera, il tiro a giro in salsa estone di Oliver Jurgens è l'unica giocata di rilievo da segnalare nel soleggiato pomeriggio milanese di Interello. La sfida che mette di fronte la terza della classe alla 15esima si gioca stranamente ad armi pari nei primi 45', con i salentini che si dannano di più per smuovere un risultato che sembra cristallizzato sullo 0-0, prima che l'attaccante nerazzurro disegni un arcobaleno da fuori area che ferma la sua corsa alle spalle del portiere finlandese Jasper Samooja.

45' - Duplice fischio di Francesco Burlando, finisce qui il primo tempo di Inter-Lecce Primavera! Uno a zero per i nerazzurri il parziale all'intervallo: fin qui decide un gol segnato da Jurgens al 34'.