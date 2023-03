Cento minuti di grande tensione, con tanti brividi soprattutto nel finale, ma alla fine l'Inter compie la missione più importante della sua stagione: i nerazzurri escono indenni dal Do Dragao di Oporto, strappando lo 0-0 che vuol dire qualificazione ai quarti di finale di Champions League, traguardo che mancava da 12 anni. Traguardo sudato, ottenuto con grande determinazione e voglia di soffrire, culminata nei minuti di recupero quando la palla impazzisce nell'area nerazzurra ma André Onana compie la parata più importante della sua carriera su Mehdi Taremi, blindando il visto per le prime otto d'Europa.

IL TABELLINO

PORTO-INTER 0-0

PORTO: 99 Diogo Costa; 11 Pepê, 2 Cardoso, 5 Marcano, 12 Zaidu (85' 22 Wendell); 46 Eustaquio (71' 20 André Franco), 8 Uribe (85' 19 Namaso), 16 Grujic, 13 Galeno; 30 Evanilson (71' 29 Toni Martinez), 9 Taremi.

In panchina: 14 Claudio Ramos, 94 Samuel Portugal, 4 Carmo, 7 Veron, 17 Conceiçao, 67 Vasco Sousa, 70 Gonçalo Borges, 87 Bernardo Folha.

Allenatore: Sergio Conceiçao.

INTER: 24 Onana; 36 Darmian (80' 37 Skriniar), 15 Acerbi, 95 Bastoni (74' 6 De Vrij); 2 Dumfries, 23 Barella (80' 77 Brozovic), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (70' 33 D'Ambrosio); 9 Dzeko (70' 90 Lukaku), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 45 Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marciniak (POL). Assistenti: Sokolnicki-Listkiewicz. Quarto uomo: Raczkowski. VAR: Kwiatkowski. AVAR: Frankowski.

Note

Espulso: Pepe (P) al 97esimo

Ammoniti: Darmian (I), Dzeko (I), Pepé (P), Acerbi (I), Sergio Conceiçao (P),

Corner: 7-3

Recupero: 1°T 3', 2°T 7'.

RIVIVI IL LIVE

98' - ED E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! L'INTER ESCE INDENNE DAL DO DRAGAO E VOLA AI QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS!!!

97' - Cartellino giallo per Sergio Conceiçao, rosso per Pepé punito per il fallo su D'Ambrosio

96' - Sta succedendo qualcosa di incredibile a Oporto: palo e traversa del Porto! Taremi a botta sicura vede Onana fare la magia deviando il tiro sul legno poi c'era una traversa di Grujic ma in fuorigioco.

95' - Dumfries miracoloso: salvataggio sulla linea dell'olandese sul tiro di Marcano dopo flipper impazzito.

93' - Toni Martinez libero in area prova la rovesciata, palla fuori.

93' - Cross di Wendell, Dumfries manda in corner.

91' - Iniziano i sette minuti di recupero.

90' - Namaso va di testa sul cross di Pepé Aquino, palla alta.

90' - Acerbi ammonito per perdita di tempo.

87' - Veronica di Namaso che prova a mettere in mezzo, Onana c'è. Poi improbabile tentativo di Lautaro dalla distanza che non inquadra la porta.

85' - Ultimi cambi nel Porto: fuori Zaidu per Wendell, Namaso rileva Uribe.

84' - Ci prova Galeno con un destro, Onana para tranquillo.

83' - Contropiede in tre contro tre con Lukaku che perde l'attimo e strozza il tiro, la palla è però buona per Lautaro che prende un corner. Sugli sviluppi, Dumfries non impegna Diogo Costa.

81' - Lautaro punta Cardoso, che gli strappa via la palla. Poi D'Ambrosio recupera e ancora Lautaro guadagna un fallo.

80' - Skriniar e Brozovic entrano per Darmian e Barella.

79' - Skriniar e Brozovic pronti a entrare per gli ultimi minuti. Grande giocata di D'Ambrosio che guadagna un ottimo fallo da Pepe Aquino (era diffidato anche lui).

77' - Blitz di Calhanolglu in area, tiro potente ma impreciso.

76' - Palla di Grujic che sbuca da una selva di gambe, Onana la vede e blocca.

74' - Bastoni deve uscire, dentro De Vrij.

73' - Problemi di crampi per un inesauribile Darmian dopo l'ennesima chiusura, giù anche Bastoni.

71' - Nel Porto, Eustaquio viene rilevato da André Franco. In campo anche Martinez per Evanilson.

70' - Primi cambi per l'Inter: Lukaku rileva proprio Dzeko, D'Ambrosio e non De Vrij entra in campo per Dimarco.

69' - Clamoroso cartellino giallo per Dzeko: Marciniak commuta una semplice protezione del pallone in fallo e ammonizione. Era in diffida, salta la prossima.

68' - Via la pettorina per De Vrij e Lukaku.

66' - Taremi strappa palla in modo dubbio a Calhanoglu, riparte il Porto con Galeno scappa via ma viene fermato da Darmian che addirittura si prende il rinvio dal fondo.

63' - Dimarco arriva sull'assist di Calhanoglu mandando alto al volo, ma l'esterno era comunque in offside.

62' - Dumfries appoggia per Barella, tiro respinto in corner.

60' - Non si intendono Lautaro e Dzeko, bravo Dimarco a strappare una rimessa.

57' - Evanilson atterra Barella, punizione per l'Inter ma giallo negato al brasiliano.

55' - Pepé Aquino prova il lancio per Galeno che elude la marcatura di Dumfries e Darmian ma non arriva sul pallone. Para Onana.

52' - Barella! Palla persa dal Porto, sponda di Dzeko per il centrocampista che calcia da lontano mandando fuori.

51' - De Vrij e anche Lukaku si scaldano a bordo campo. Inter che esce dalla metà campo, fallo su Dimarco.

50' - Marciniak punisce Dumfries, reo di aggrapparsi a un avversario lasciandolo... in mutande. Punizione sprecata dai lusitani.