Giovedì 12 settembre all'Anteo Palazzo del Cinema di Milano si è tenuta la premiere di "Inter. Due Stelle sul cuore", il film evento che celebra il 20° Scudetto dell’Inter e che sarà nelle sale di tutta Italia dal 19 al 25 settembre (info biglietti). Lautaro Martinez si è concesso ai microfoni di Inter Tv a margine della proiezione.

"Siamo contentissimi di aver dato questa gioia ai tifosi, anche per noi è speciale rivivere questi momenti che abbiamo vissuto lo scorso anno - racconta -. Per noi è emozionante vedere tutto questo. Ci sono tanti ricordi e tante emozioni dentro che porterò sempre di me, è stato un percorso speciale e unico. Ci sono tanti ricordi con la gente a San Siro ma anche lontano, la nostra gente ci accompagna ed è sempre un plus. Per noi è molto importante questo, in campo sentiamo la loro vicinanza. Sono contento di quello che abbiamo fatto, ora dobbiamo continuare".