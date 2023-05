il Comitato Arbitrale UEFA ha annunciato le squadre arbitrali che dirigeranno le finali delle competizioni UEFA per club del 2023. Per la finale del prossimo 10 giugno tra Manchester City e Inter a Istanbul, che varrà la conquista della Champions League 2023, è stato scelto il polaco Szymon Marciniak, arbitro internazionale dal 2011. Marciniak dirigerà la sua prima finale di Champions League dopo essere stato quarto uomo in quella del 2018 e direttore di gara dell'ultima finale dei Mondiali tra Argentina e Francia. In questa stagione ha diretto otto partite di UEFA Champions League a partire dagli spareggi, compresa la semifinale di ritorno tra Manchester City e Real Madrid.

Marciniak sarà assistito dai connazionali Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, mentre Vasile Florin Marinescu (Romania) sarà l'assistente di riserva e Istvan Kovacs (Romania) sarà il quarto uomo. Il VAR è stato assegnato a Tomasz Kwiatowski (Polonia), affiancato dal connazionale Bartosz Frankowski e dal tedesco Marco Fritz.