Tra i profili visionati da Dario Baccin in Sud America, secondo quanto riportato da più testate italiane, ci sarebbe anche quello di Gonzalo Petit, attaccante diciottenne del Nacional di Montevideo del quale si parla benissimo. Per conoscere meglio chi sia e scoprire cosa possa esserci di vero FcInterNews.it ha intervistato in esclusiva il suo agente Nico Perchman: “È un 9 e mezzo. Può giocare punta centrale o alle spalle dell’attaccante. Possiede molta tecnica per creare assist, ma può proporsi anche spalle alla porta, ma quello che lo caratterizza di più è avere un mirino tra gli occhi: segna davvero tanti gol. Distribuisce bene il gioco e sa farsi valere in area di rigore. È 191 centimetri, per cui è una referenza per i suoi compagni di squadra”.

Come stile di gioco, per far capire bene chi possa diventare, a chi può essere paragonato?

“Un calciatore uruguaiano, suo connazionale, può essere Enzo Francescoli. A livello internazionale potrei dire Kai Havertz o Edin Dzeko quando erano più giovani”.

È vero che piace all’Inter?

“Per le sue caratteristiche confermo che sia molto seguito in Europa, però preferisco non parlare di club specifici”.

Il vice direttore sportivo dell’Inter Baccin è in Sud America per visionare svariati calciatori. Ha parlato con lui?

“Io in particolare non ho parlato con lui, però la nostra agenzia è composta da più soci...”.

Gonzalo sarebbe già pronto per far parte della rosa di un club così prestigioso come l’Inter?

“È un profilo che ha ricevuto molti sondaggi dall’Europa, il prossimo mercato estivo sarà la prima finestra che gli concederà la possibilità di lasciare il suo Paese”.

Quanto può essere il costo del suo cartellino?

“Non c’è un prezzo fisso, la clausola di rescissione è di 17 milioni di dollari. L’idea del Nacional è che possa continuare il suo percorso di sviluppo nel club. Gonzalo sta facendo davvero bene, basti pensare al suo gol a 17 anni contro il Penarol nella finale del torneo intermedio…”.