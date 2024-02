Davy Klaassen è il protagonista del matchday programme in vista di Inter-Salernitana. "Sono cresciuto con il mito di Dennis Bergkamp, ex Inter e Ajax e di Jari Litmanen, altra leggenda dell’Ajax che ho sempre ammirato - dice il centrocampista -. Diventare un calciatore è stato il mio sogno fin da bambino e mi sono allenato duramente ogni singolo giorno sul campo per realizzarlo. Le fondamenta di questo lavoro le ho costruite nel Settore Giovanile dell’Ajax e oggi sono felice di dove sono arrivato, l’Inter è un grande Club e sono orgoglioso di vestire questa maglia".

"Quando sono in campo - prosegue - cerco sempre di divertirmi e dare il massimo perché tutto vada bene per la squadra, è la cosa più importante. Amare questo sport è la base di tutto, ci saranno sempre dei momenti difficili ma il calcio è la cosa più importante e la passione è il motore che permette di superare ogni cosa. Il calcio mi ha fatto vivere momenti incredibili come il gol al Mondiale con la Nazionale Olandese, o la tripletta segnata ai tempi dell’Ajax".

Klaassen segnala come tre date del cuore la sua data di nascita (21/02/1993), quella del debutto con l'Ajax nel novembre del 2011 e il 17/06/2023 perché è quello in cui ha chiesto alla futura moglie di sposarlo.