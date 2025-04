Pasqua in campo per l'Inter, oggi chiamata a rispondere al Napoli nella delicata trasferta di Bologna. A pochi minuti dal fischio d'inizio del match, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi parla così a Sky Sport.

Sentite la pressione?

"La affrontiamo con l'entusiasmo giusto. Affrontiamo un'ottima squadra in salute, ben allenata, qui hanno perso solo col Verona quando erano in dieci uomini. Ci vorrà una partita da squadra importante".

Come ha preso le decisioni sulla formazione?

"Ho fatto le scelte come sempre, cercando di capire la partita che andiamo ad affrontare. Ho cambiato il meno possibile, c'è massima fiducia in chi comincia. Stiamo recuperando dei giocatori, aspettiamo Dumfries e Zielinski al più presto. Abbiamo avuto questo problemino con Thuram, ma non penso che sia una cosa che lo terrà fuori tanto".

Quando rientreranno Dumfries e Thuram?

"Zielinski, Dumfries e Thuram saranno da valutare giorno per giorno. I primi due hanno avuto dei problemi importanti che sono durati parecchio ma sono in fase di recupero, la prossima settimana dovrebbero tornare al lavorare con noi. Thuram ha avuto un risentimento per oggi e mercoledì credo che sia presto, ma li aspettiamo tutti e tre".

