L'Inter Primavera rimanda per la sesta volta l'appuntamento con la vittoria in campionato e deve accontentarsi di un pareggio contro l'Atalanta che la fa salire, si fa per dire, a tre punti in classifica. I campioni d'Italia, al triplice fischio, possono dirsi moderaratamente soddisfatti per l'epilogo visto che hanno accarezzato l'idea del successo ma hanno anche sperimentato l'incubo del quarto ko stagionale. La Dea, convalescente dopo il primo acuto della sua stagione prima della sosta, è squadra che deve ancora farsi ma con valori, soprattutto nel capitano Tommaso De Nipoti, l'MVP della gara, talmente fuori categoria da riuscire a segnare un gol senza volerlo con il collo punendo un'uscita incerta di Alessandro Calligaris. Il risultato si sblocca in modo rocambolesco, al 38', poi viene definito a inizio ripresa, dopo la scelta coraggiosa di Cristian Chivu di mandare in campo il terzo attaccante, Dennis Curatolo: è Francesco Pio Esposito, fratello di Sebastiano, ad approfittare dell'abbondanza offensiva in area, spingendo di testa in porta un cross di Andrea Pelamatti ma soprattutto la sua prima gioia con l'Under 19. E' l'azione che fissa il punteggio sull'1-1 definitivo, resistente ai tentativi di entrambe le squadre: Tommaso Guercio, al 62', salva sulla linea un gol già fatto di Dominic Vavassori, Dennis Curatolo è impreciso due volte davanti a Pardel. Giusto così, Inter e Atalanta devono e possono fare più di così.

94' - Non c'è più tempo, cala il sipario allo stadio Breda! L'Inter Primavera non va oltre l'1-1 contro l'Atalanta. Esposito, al primo gol con l'Under 19, annulla il vantaggio dell'MVP De Nipoti. La classifica piange per Chivu: sono solo 3 i punti conquistati in sei turni.

94' - CURATOLO VICINO AL 2-1! Palla fuori di un soffio, poi il triplice fischio.

93' - Hecko fa muro sul destro di Curatolo. L'Inter ora beneficerà di una rimessa laterale in zona offensiva.

91' - Assegnati 4' di recupero.

90' - Calligaris salva l'Inter! Stabile, tutto solo in area, va a colpo sicuro di testa ma sbatte contro il portiere nerazzurro.

89' - Cartellino giallo per Kamate. Intanto Fioretto manda in campo Hecko al posto di Colombo.

87' - Ultimo cambio per Chivu: Stabile prende il posto di Fontanarosa, non al meglio. La fascia di capitano finisce sul braccio di Curatolo.

85' - Kamate maltratta De Nipoti che sbraccia prima che l'arbitro fischi il fallo.

83' - Di Maggio e Diallo per gli ultimi minuti di gara, richiamati in panchina Bonavita ed Esposito.

83' - Pessima l'esecuzione di Pelamatti: palla alta sopra la traversa.

82' - Chiwisa si arrangia irregolarmente per fermare Sarr: giallo e punizione interessante in favore dell'Inter vicino al vertice basso dell'area di rigore.

81' - Guercio fuori tempo massimo nel contrasto con Stabile: fischio dell'arbitro che premia l'atalantino.

79' - De Nipoti è una minaccia ogni volta che entra in possesso di palla, qua l'Inter limita i danni rifugiandosi in corner con Fontanarosa.

78' - Finisce largo il tiro piazzato di Bonavita! Sarr lavora ottimamente il pallone fungendo da boa, irrimpe il numero 15 che d'interno manda a lato.

76' - Troppo arretrato il cross di Esposito, Curatolo non può arrivarci: sfuma l'azione dell'Inter.

75' - Regonesi scorta l'uscita del pallone oltre la linea di fondo tagliando fuori Sarr, precedentemente imbeccato da Esposito.

74' - Fontanarosa spende un fallo tattico per fermare Stabile: arriva il giallo inevitabile.

73' - Errore vistoso di Vavassori che voleva mandare in porta De Nipoti. Pessima l'esecuzione con l'esterno piede dell'atalantino, la difesa dell'Inter ringrazia.

71' - Martini respinge il cross di Regonesi in fallo laterale: rimessa con le mani in zona offensiva per l'Atalanta, che dopo aver sfiorato il 2-1 ha alzato decisamente il baricentro.

69' - L'arbitro ferma il gioco, arriva l'ok per il cambio ospite: Tavanti prende il posto di De Lungo.

68' - Serve la tripla marcatura per fermare De Nipoti, che fa paura quando mette la quarta. Due i giocatori dribblati dal capitano dell'Atalanta.

66' - I due corner consecutivi non portano i risultati sperati all'Inter. La contraerea atalantina funziona.

65' - Finisce la partita di Owusu, inizia quella di Sarr: secondo cambio per Chivu.

64' - E' l'Inter a fare la partita, l'Atalanta sa pungere in ripartenza. Risultato più che mai in bilico.

62' - SALVATAGGIO DI GUERCIO PRIMA DELLA LINEA! Che rischio per l'Inter! Calligaris ferma in uscita Stabile, Vavassori calcia di prima ma il suo tap-in fa poca strada grazie all'intervento decisivo del numero 6.

60' - Fontanarosa si complica la vita, poi rimedia in scivolata ma toccando il pallone con la mano. L'assistente è lì vicino e segnala l'irreglarità.

59' - L'Atalanta respira dopo essere stata assediata negli ultimi minuti: l'arbitro vede un fallo di mano per Kamate e assegna un calcio di punizione agli ospiti.

58' - Curatolo da distanza probitiva per il piede sordo: girata col mancino tra i guantoni di Pardel.

56' - Pelamatti è imprendibile adesso: Kamate con un bell'appoggio lo invita al cross, in questa occasione stranamente impreciso.

55' - Doppio cambio nelle fila dell'Atalanta: Omar e Vorlicky fanno posto a Stabile e Vavassori.

54' - Gioca bene l'Inter adesso. Azione tutta di prima che porta Pelamatti al cross dalla stessa mattonella dell'1-1: il cross è identico, questa volta però non ci arrivano né Esposito né Curatolo.

52' - L'ingresso di Curatolo a irrobustire l'attacco ha infuso fiducia all'Inter, ora padrona del campo.

51' - INTER ANCORA PERICOLOSA! Bella combinazione in area Esposito-Curatolo, con quest'ultimo che calcia d'interno addosso a Pardel da buonissima posizione.

48' - Primo gol assoluto per Francesco Pio Esposito con la Primavera, un premio per il modo in cui si è sbattuto nel primo tempo anche lontano dalla porta.

47' - GOL DI ESPOSITO, PAREGGIA SUBITO L'INTER! Bella girata di testa del numero 23 che coregge a rete un cross dolcissimo calibrato verso il primo palo da Pelamatti.

47' - Inter decisamente più offensiva con Curatolo: tridente vero davanti per i campioni d'Italia.

46' - Ripartiti, comincia il secondo tempo di Inter-Atalanta Primavera!

12.01 - Cambio all'intervallo per Chivu: resta negli spogliatoi Biral, occasione per Curatolo.

11.49 - L'Inter Primavera illude con una partenza convincente, costruisce una doppia occasione al 6', quattro giri d'orologio più in là sfiora il vantaggio con Martini, ma poi esaurisce troppo in fretta l'energia. Lasciando spazio all'Atalanta che se lo prende volentieri e passa in vantaggio, a dire la verità, in maniera casuale grazie al gol di collo del migliore in campo Tommaso De Nipoti, dopo aver creato comunque i presupposti per impensierire Alesandro Calligaris. Che è sì colpevole sull'1-0 dei bergamaschi, ma poi risulta decisivo deviando in corner il pallone, calciato verso la porta dal capitano della Dea, che avrebbe tagliato le gambe ai suoi.

45' - Duplice fischio di Michele Giordano, finisce qui il primo tempo di Inter-Atalanta Primavera! Uno a zero per gli ospiti il parziale all'intervallo: decide fin qui il gol di De Nipoti arrivato al 38esimo.

44' - Owusu è il primo ammonito del match.