Il debutto in Champions League rappresenta sempre un'incognita e anche questa volta l'Inter non scappa all'eccezione. Simone Inzaghi non si aspettava probabilmente tante difficoltà, con un'Inter che incassa un gol dopo appena quattro minuti e non riesce più a riprendersi, finendo per oltre 70 minuti preda delle iniziative della Real Sociedad che non allarga la forbice solo a causa degli ottimi interventi di Yann Sommer. Tutto questo prima che la freschezza dei cambi, da Marcus Thuram a Davide Frattesi, ridia nuova linfa ai nerazzurri che approfittano del calo di tensione avversario e riprendono per i capelli il match col pari firmato da Lautaro Martinez che alla prima occasione utile fa centro su assist di Frattesi permettendo all'Inter di uscire con un punticino dalla Reale Arena. Forse non del tutto meritato, ma arrivato dopo un bel finale di gara.

IL TABELLINO

REAL SOCIEDAD-INTER 1-1

MARCATORI: 4' Brais Mendez (R), 87' Lautaro Martinez (I)

REAL SOCIEDAD: 1 Remiro; 18 Traoré, 5 Zubeldia, 24 Le Normand, 17 Tierney (62' 3 Munoz); 23 Mendez (85' 20 Pacheco), 4 Zubimendi, 8 Merino; 14 Kubo (72' 2 Odriozola), 10 Oyarzabal (72' 19 Sadiq), 7 Barrenetxea (62' 11 Cho).

In panchina: 30 Ayesa, 32 Unai Marrero, 12 Zakharyan, 16 Olasagasti, 22 Turrientes, 26 Gonzalez, 28 Magunacelaya.

Allenatore: Imanol Alguacil.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij (76' 15 Acerbi), 95 Bastoni (55' 32 Dimarco); 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani (55' 16 Frattesi), 22 Mkhitaryan (70' 70 Sanchez), 30 Carlos Augusto; 8 Arnautovic (55' 9 Thuram), 10 Lautaro Martinez.



In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 14 Klaassen, 31 Bisseck, 36 Darmian.



Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Oliver. Assistenti: Burt - Cook. Quarto ufficiale: Madley. VAR: Attwell. Assistente VAR: Bebek.

Note

Ammoniti: Asllani (I), Mkhitaryan (I), Inzaghi (I), Pavard (I), Zubeldia (R)

Corner: 7-4

Recupero: 1°T 1', 2°T 6'.

96' - Finisce qui! L'Inter esce dalla Reale Arena con un pari per 1-1 contro la Real Sociedad al termine di una gara da dimenticare per quasi ottanta minuti, ma dove per poco non arriva la vittoria nel finale.

96' - Sanchez per Dimarco, palla in corner. E' l'ulrima azione.

95' - Dopo 95 minuti arriva il primo giallo per la Real Sociedad: è per Zubeldia, fallo su Thuram.

94' - Spunto di Thuram, che guadagna un corner.

92' - Due giocatori a terra, si tratta di Frattesi e Traore. Poi il gioco riprende.

91' - Saranno sei i minuti di recupero.

90' - Sanchez serve Frattesi, anticipato in corner. Sugli sviluppi, cross di Barella inafferrabile per Dumfries.

IL GOL DI LAUTARO: Incredibile Lautaro: al primo pallone utile avuto in tutta la partita, l'argentino riesce a fare centro partendo alla perfezione su un cross da destra di Frattesu e bruciando Remiro in spaccata.

87' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZ!!!

84' - Ultimo cambio per la Real Sociedad: fuori il match-winner Brais Mendez, in campo Pacheco.

82' - Finale in crescita per l'Inter, che pare aver ritrovato un po' di smalto. Dumfries però brucia una buona azione con un pessimo cross.

80' - Scontro Thuram-Remiro, è fallo del francese.

79' - Thuram trova l'1-1 sull'assist di Carlos Augusto, ma Oliver segnala fuorigioco. Il VAR conferma.

76' - Acerbi prende il posto di De Vrij che accusava qualche problema fisico.

73' - Bella palla di Frattesi per Thuram, che scivola nel momento clou dell'azione.

72' - Fuori Kubo e Oyarzabal, in campo Odriozola e Sadiq.

70' - Entra Sanchez, gli lascia il campo Mkhitaryan. Cartellino giallo per Pavard.

69' - Un altro legno ferma la Real Sociedad: Merino salta su corner e scheggia la traversa.

67' - Cancellato il rosso a Barella. Viene però ammonito Simone Inzaghi.

66' - Controllo del VAR Atwell, Barella intanto continua a parlare con gli avversari. Oliver va all'on-field review.

65' - Espulso Barella! Oliver estrae il rosso per un pestone su Brais Mendez a palla lontana. Proteste del giocatore interista, l'azione non sembrava violenta.

63' - Lautaro perde malamente un bel pallone, ripartenza Real Sociedad fermata da Dumfries con un intervento al limite su Cho.

61' - Nella Real Sociedad fuori Tierney e Barrenetxea, in campo Munoz e Cho.

60' - Kubo parte in contropiede, Mkhitaryan lo atterra davanti a Oliver che non può esimersi dall'ammonire l'armeno.

60' - Si rialzano i due, Oliver scodella il pallone.

58' - Dumfries arriva male sul cross di Carlos Augusto e finisce male a terra sbattendo con Tierney. Entrambi necessitano delle cure mediche.

55' - Arriva il momento dei cambi: Thuram rileva Arnautovic, Frattesi prende il posto di Asllani e Dimarco entra per Bastoni.

53' - Crossa Barrenetxea, De Vrij manda in corner con un liscio.

52' - Inzaghi prepara tre cambi: pronti Thuram, Frattesi e Dimarco.

51' - Kubo ci prova dalla distanza, palla che non prende il giro giusto e finisce sul fondo.

48' - Sommer compie un vero miracolo! Oyarzabal colpisce di testa da zero metri, lo svizzero ci mette le mani con un gran riflesso e respinge.

47' - Grande parata di Sommer sulla punizione di Mendez, poi Barella concede un corner ai biancoblu.

47' - Fallo di Barella su Merino, punizione per la Real Sociedad.

------

22.05 - Sarà la Real Sociedad a battere il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.03 - Squadre che tornano in campo per l'inizio della ripresa.

-----

46' pt - Finisce il primo tempo: Real Sociedad al riposo in vantaggio per 1-0, decide sin qui il gol di Brais Mendez.

45' - Primo tentativo di Kubo, Sommer respinge poi De Vrij manda in corner. Un minuto di recupero.

44' - Oyarzabal centra la traversa, ma il guardalinee segnala il fuorigioco.

41' - Le Normand da pochi passi di testa non inquadra la porta su cross di Kubo.

40' - Oliver ferma il gioco per fallo su Brais Mendez, Tierney si lamenta per il vantaggio.

38' - Duello Le Normand-Arnautovic in area basca, l'austriaco commette fallo.

37' - Pavard bene in chiusura su Barrenetxea, poi Tierney anticipa Barella e si invola in avanti tentando una conclusione che viene deviata in corner.

35' - Inter costretta ancora a rinculare, il pressing Txuri Urdin non lascia davvero spazi.

32' - Fase finale del primo tempo, su punizione da destra Zubeldia non riesce a tenere il pallone in campo.

30' - Dumfries accompagna Barrenetxea a terra, il basco ha da ridire col guardalinee verso il quale ha un gesto un po' irriverente.

27' - Conclusione di Tierney smorzata da Barella, Sommer può controllare.

24' - Ottimo recupero di Pavard che ferma Barrenetxea.

24' - Fallo di Merino su Barella, il centrocampista spagnolo è incredulo per la decisione di Oliver.

23' - Palla di Merino interessante che però non premia l'inserimento di Zubimendi, Sommer controlla.

20' - Arnautovic tutto solo davanti a Remiro calcia in bocca al portiere. Per fortuna dell'austriaco, era tutto vano per fuorigioco.

19' - Problema per Merino, che si accascia a terra dopo un colpo subito da Pavard. Gioco fermo per qualche istante.

18' - Cross potente di Dumfries, Arnautovic colpisce come può di testa mandando fuori.

17' - Scontro Dumfries-Tierney, lo scozzese rimane a terra ma c'è solo rimessa per l'Inter.

15' - Carlos Augusto non riesce ad evitare un fallo laterale per la Real Sociedad. Inter frettolosa che commette errori grossolani.

13' - Già un'ammonizione da parte di Oliver: giallo per Asllani dopo un fallo a palla lontana su Merino.

10' - Inter che prova a impostare, ma fa fatica a uscire dalla propria metà campo. Poi cross per Arnautovic anticipato dalla difesa.

8' - Rischia Mkhitaryan in alleggerimento, Barrenetxea viene anticipato.

7' - Brutto intervento di Barella su Barrenetxea, Oliver invita tutti alla calma.

4' - Real Sociedad in vantaggio con Mendez! Sbaglia Bastoni nell'impostare, Oyarzabal lo contrasta e gli ruba il pallone lanciando il compagno davanti all'area. Facile per lui trafiggere Sommer.

3' - Palo di Barrenetxea! Rinvio difettoso di Dumfries, la Real recupera il pallone con l'esterno che di potenza centra il legno.

3' - Cross di Barrenetxea, inserimento di Brais Mendez che colpisce di testa ma non impensierisce Sommer.

3' - Possesso palla dei baschi, Lautaro prova a interrompere ma Merino riprende palla.

1' - Arnautovic guadagna il primo corner dopo pochi secondi.

----

21.01 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio del match: PARTITI!

21.00 - Minuto di raccoglimento in campo per le vittime delle tragedie in Marocco e Libia.

20.59 - Lautaro e Oyarzabal davanti ad Oliver per il sorteggio.

20.58 - Le squadre entrano in campo per il pre-partita. Inter con la nuova terza maglia arancione.

20.57 - Squadre nel tunnel che porta al campo. Splendida la coreografia inscenata dalla Reale Arena.

20.48 - Le due squadre lasciano il campo, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio.

----

