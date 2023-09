Il lavoro ai fianchi di Mikel Oyarzabal che fa vacillare Alessandro Bastoni, il tiro di potenza di Brais Mendez che fa andare sulle ginocchia un impotente Yann Sommer. Questo, in sintesi, l'episodio che sta pesando sul match tra Real Sociedad e Inter. Ma va detto che è un vantaggio, quello della formazione di Imanol Alguacil, che non fa assolutamente una grinza: al cospetto di una squadra nerazzurra apparsa sin qui la bruttissima copia di quella ammirata in campionato, i Txuri Urdin hanno gioco facile e si impongono con l'aggressività e l'ordine della difesa che rende assolutamente innocui Lautaro Martinez e Marko Arnautovic, che di palloni giocabili ne hanno ricevuti davvero pochissimi. E in una serata dove Takefusa Kubo, lo spauracchio della vigilia, non fa molto per farsi notare, si scatena sull'altra corsia un indiavolato Ander Barrenetxea che sulla sinistra crea scompiglio. Inter non pervenuta, serve una scossa decisa nella ripresa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!