Tutta la rosa a disposizione per Istanbul? Questa è la speranza di Simone Inzaghi, passaggio decisivo probabilmente per arrivare a contendere la Champions League ai mostri del Manchester City di Pep Guardiola.

"La speranza esiste: Mkhitaryan vuole recuperare per il City, mentre Skriniar, che ieri ha svolto un consulto da chi lo ha operato, potrebbe rientrare col Torino", riferisce Tuttosport. Avere l'armeno è l'obiettivo principale: con lui, tutta la squadra cambia volto considerando le caratteristiche tecniche e l'esperienza a certi livelli. Lo slovacco, invece, sarebbe utile quantomeno per far tirare il fiato a chi finora ha tirato la carretta.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE