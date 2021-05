Arriva direttamente da Tuttosport una conferma sul tentativo recente di un fondo qatariota di comprare l'Inter. Secondo il quotidiano torinese, a fare da sponsor per la trattativa è stato Roberto Carlos, che ha provato a intercedere per giungere al lieto fine nei negoziati. Niente da fare: Steven Zhang non ha voluto prendere in considerazione l'offerta, come già era accaduto con gli 850 milioni messi sul piatto da Bc Partners in precedenza.

VIDEO - NON SOLO HAKIMI: UN'ALTRA CESSIONE E' MOLTO VICINA?