Denzel Dumfries al Barcellona è un matrimonio che non s'ha da fare, salvo sorprese clamorose. Eppure, da fine aprile, Jorge Mendes, agente del laterale olandese, ha lavorato a questa ipotesi reperendo tutte le informazioni necessarie per agevolare l'affondo dei blaugrana. Stando alla ricostruzione del quotidiano catalano Sport, l'ingaggio del giocatore poteva rientrare nel tetto salariale fissato dal club e, in più, la clausola rescissoria da 25 milioni di euro, che scadrà oggi a mezzanotte, faceva gola alla dirigenza blaugrana che, con una situazione finanziaria diversa, non ci avrebbe pensato due volte a ingaggiare l'ex capitano del PSV.

Il procuratore portoghese, si legge nell'articolo di Sport, ha tenuto diversi incontri di mercato con il Barça e il nome del giocatore è sempre stato sul tavolo, soprattutto nella fase iniziale del mercato, quando l'idea era quella di ingaggiare un terzino destro. Le priorità sportivo cambiate con il passare dei giorni e i problemi legati al FFP hanno fatto il resto, impedendo al diesse Deco di fare la mossa decisiva.