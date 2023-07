Arrivano i primi aggiornamenti sul fronte Morata dopo l'incontro di questo pomeriggio in sede. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Atletico Madrid continua a chiedere 21 milioni di euro per far partire l'attaccante spagnolo per non realizzare una minusvalenze. Far cambiare idea ai Colchoneros sembra una missione difficile, ma l'Inter ci proverà. Restano sempre vive le piste che portano a Folarin Balogun dell'Arsenal e Norberto Beto dell'Udinese, più defilato il profilo di Mehdi Taremi del Porto.