Hakan Calhanoglu verso la maglia da titolare nel derby di Milano in programma domenica pomeriggio a San Siro. Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sono infatti alte possibilità di vedere il turco, reduce da un infortunio, dal primo minuto in cabina di regia contro la sua ex squadra.

Questo dovrebbe essere l'unico cambio di formazione rispetto all'undici titolare sceso in campo contro il Monaco mercoledì a San Siro. Barella e Mkhitaryan agiranno ai lati del turco, sulle fasce toccherà ancora a Dumfries e Dimarco. Recuperato Acerbi che andrà in panchina, confermato De Vrij al centro della difesa con Pavard e Bastoni. In avanti la ThuLa.

