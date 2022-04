Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, avrebbe approvato in toto le scelte prese tra campo e VAR dalla coppia Irrati-Mazzoleni in merito al discusso rigore concesso in Juve-Inter ai nerazzurri, sbagliato e quindi segnato da Hakan Calhanoglu dopo la ripetizione che ha generato non poche controversie. Lo riporta Sky Sport, in un articolo firmato da Lorenzo Fontani in cui si ricostruisce per filo e per segno l'episodio che ha fatto discutere. Il penalty arriva per lo step on foot, in gergo 'pestone', in area di Alvaro Morata ai danni di Denzel Dumfries che viene ravvisato a Lissone e non in presa diretta a Torino: "una casistica tipica per la quale la direttiva chiara è di sanzionare: per questo filtra l'approvazione del designatore Rocchi rispetto all'intervento del Var e alla decisione finale (ci sarebbe anche l'ok per i mancati secondi cartellini gialli a Rabiot e Lautaro, mentre resta il dubbio sul dentro-fuori area in occasione del fallo su Zakaria)", si legge.