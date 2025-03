Arrivano novità dall'allenamento odierno dell'Inter ad Appiano Gentile: secondo Sky Sport, cambiano le carte per la sfida contro l'Udinese. Soprattutto in attacco, dove Marko Arnautovic è stato provato in coppia con Marcus Thuram e si candida per una maglia da titolare al posto di Joaquin Correa. L'altro ballottaggio si apre a centrocampo, dove Davide Frattesi contende il posto a Nicolò Barella.

La giornata di domani sarà decisiva per sciogliere i dubbi per il tecnico Simone Inzaghi con la rifinitura nella quale prenderà le decisioni definitive su queste due situazioni. Il resto della formazione è confermato, con Carlos Augusto nel terzetto difensivo e il rientro di Matteo Darmian e Federico Dimarco. Le eventuali variazioni sarebbero studiate anche in ottica derby, dove Inzaghi potrebbe schierare un Barella più fresco per la gara di Coppa Italia. Nicola Zalewski e Stefan de Vrij sono rimasti in ritiro: prevedibile la loro presenza nell'elenco dei convocati.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!