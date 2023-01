Romelu Lukaku, Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic hanno svolto lavoro differenziato questa mattina al centro sportivo Suning, a due giorni da Inter-Verona; solo terapie per Samir Handanovic. Domani, alla viglia della sfida, verranno fatte le opportune valutazioni da Simone Inzaghi che, secondo Sky Sport, dovrebbe portare al massimo 1-2 dei giocatori acciaccati in panchina (il turco è quello più avanti di tutti). Al contrario, tutti partiranno per Riyad, dove mercoledì è in programma la Supercoppa italiana contro il Milan.